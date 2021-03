Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 500 de pachete cu produse alimentare vor fi distribuite luna aceasta persoanelor defavorizate din orasul Intorsura Buzaului, prin Programului Operational Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD). Potrivit conducerii Primariei, pachetele contin cate 5 kg de faina, 4 kg de malai, 2 pungi de…

- Mai mult de 40% dintre locuitorii municipiului Sfantu Gheorghe si-au achitat in primele doua luni din acest an impozitele locale pe terenuri si cladiri, informeaza reprezentantii Primariei. Potrivit datelor furnizate de Directia Finantelor Publice Municipale, pana in data de 2 martie, 42,06% dintre…

- Primaria Sfantu Gheorghe a instalat recent un spatiu inchis de depozitare a bicicletelor cu 18 locuri in spatele blocului 20 de pe strada Crangului. O structura similara este in posesia municipalitații, pe care ar dori sa o amplaseze dupa ce va gasi o locație adecvata. Depozitul amplasat recent a fost…

- Familiile din municipiul Targu Secuiesc care au minimum trei copii pot beneficia, in baza unui program multianual lansat anul acesta de autoritatile locale, de o serie de facilitati, cum ar fi abonamente gratuite in parcarile publice sau reduceri la serviciile, programele si actiunile organizate de…

- Autoritatile locale din Sfantu Gheorghe au aprobat majorarea tarifelor pentru serviciile oferite de administratorul Cimitirul comun din municipiu si cauta solutii pentru extinderea suprafetei acestuia. Potrivit reprezentantilor Primariei Sfantu Gheorghe, capacitatea Cimitirului comun se apropie de limita…

- Autoritatile covasnene au propus infiintarea a 13 centre de vaccinare anti-COVID-19 la nivelul judetului, toate urmand sa functioneze in mediul urban. Prefectul judetului Covana, Iulian Todor, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, ca sase dintre acestea vor fi infiintate in unitati medicale, iar sapte…

- Incidenta cazurilor de COVID-19 a scazut sub 3 la mia de locuitori in municipiul Sfantu Gheorghe, iar autoritatile iau in calcul relaxarea restrictiilor, a declarat joi primarul Antal Arpad. Potrivit acestuia, masurile de relaxare ar putea viza spatiile pentru practicarea sporturilor, dar si activitatea…