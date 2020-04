Primaria Sfantu Gheorghe a tiparit o noua transa de 50.000 de declaratii pe proprie raspundere pentru cetatenii care sunt nevoiti sa iasa din locuinte pentru rezolvarea unor probleme stringente, acestea putand fi gasite in scarile blocurilor si in magazinele din oras. De asemenea, Primaria Sfantu Gheorghe a inceput sa distribuie catre asociatiile de proprietari 1.200 […] Articolul Primaria Sfantu Gheorghe a tiparit o noua transa de 50.000 de declaratii pe proprie raspundere pentru cetateni apare prima data in Mesagerul de Covasna .