Primaria Sfantu Gheorghe a semnat contractul pentru finantarea, prin PNRR, a „Muzeului ororilor comunismului", care va fi amenajat intr-o cladire din incinta fostei Fabrici de tigarete din municipiu, a anuntat joi primarul Antal Arpad. Potrivit acestuia, in urmatoarele saptamani va fi lansata licitatia pentru proiectare si constructie, iar, conform estimarilor, lucrarile ar putea incepe in […]