Primăria Seini: semafoare noi pentru siguranța circulației pietonale! SEMAFOARE IN ORASUL SEINI, IUNIE, 2023 „Pentru siguranța circulației pietonale pe DE 58 s-au executat lucrari de semaforizare 5 treceri de pietoni, cu butoane pietonale cerere de verde. Cele mai multe sunt amplasate in preajma școlilor noastre, pentru a spori siguranța traversarilor in zona a elevilor, la trecerile de pietoni. Incepand de azi, aceste semafoare funcționeaza avand activat butonul de cerere culoare verde. Trebuie sa ne obișnuim cu folosirea semafoarelor cu butoane de comanda culoare verde, in vederea trecerii strazii foarte circulate, ele contribuind la siguranța noastra de pietoni.”,… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

