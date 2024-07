Stiri pe aceeasi tema

- Tabara gratuita in Constanta pentru 25 de elevi merituosi din Bascov Primaria și Consiliul Local Bascov susțin, apreciaza și motiveaza performanțele obținute de catre elevii Școlii Gimnaziale „Virgil Calotescu” din Bascov și Valea Ursului. Astfel, printr-un parteneriat incheiat intre Primaria Bascov…

- Rezultatele la Bacalaureat 2024 au publicate pe bacalaureat.edu.ro, dar si la avizierele centrelor de examen. Elevii trebuie sa obtina cel putin nota 5 la fiecare proba scrisa si o medie generala de minimum 6 pentru a promova examenul. Elevii nemultumiti de note pot depune contestatii pe 8 iulie, intre…

- Universitatea de Medicina și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca organizeaza in perioada 18-21 iulie 2024, Tabara de vara destinata elevilor din zone defavorizare, localitați sub 10.000 locuitori, din mediul rural.Locurile sunt limitate, doar 10 elevi putand beneficia de aceasta oportunitate…

- Mariana Gaju s a impus la Cumpana, unde castiga un nou mandat de primar. Conform rezultatelor, actualul edil, Mariana Gaju, candidat PSD pentru un nou mandat, a obtinut 68,01 din voturile exprimate la urne, iar pe locul 2 s a clasat Marius Bolboasa, cu 1.080 de voturi 16,8 , iar pe a treia pozitie se…

- Copii din Cricova se pot bucura in aceasta vara de o tabara inedita care a luat naștere din dorința de a atrage mai mulți elevi la secția Muzica și nu numai. Tabara de vara ,,Creație și inspirație" a fost creata datorita implicarii directoarei Școlii de Arte din Cricova Natalia Coliban și a primarului…

- Politistii din cadrul Politiei Orasului Navodari ndash; Sectia 3 Politie Rurala Mihail Kogalniceanu au desfasurat o actiune de prevenire in scolile din raza de competenta. Le au vorbit elevilor despre delincventa juvenila, bullying si consecintele consumului de alcool si de substante interzise.Totodata,…

- Un proiect demarat de Universitatea Politehnica din Timișoara provoaca liceenii sa experimenteze adevarata viața studențeasca și inainte sa dea Bacalaureatul. „UPT Campus Explorer” este o tabara gratuita, prin care instituția de invațamant superior vrea sa incurajeze elevii sa se gandeasca mai serios…

- Universitatea Politehnica Timișoara vine in sprijinul elevilor de liceu, oferindu-le șansa de a experimenta viața de student in cadrul proiectului UPT Campus Explorer, o tabara gratuita ce are ca scop incurajarea elevilor in vederea continuarii parcursului educațional, dupa finalizarea studiilor liceale,…