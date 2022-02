Primaria Sectorului 6 scoate la licitație serviciul de colectare și transport al deșeurilor, a anunțat primarul Ciprian Ciucu, președintele PNL București, care susține ca acest lucru nu s-a mai intamplat din anul 1999. „Acum, dupa mulți ani. Pentru prima data dupa mulți ani o primarie de Sector scoate la licitație serviciul de colectare și transport al deșeurilor (inclusiv sortare) la licitație. Pentru a fi siguri ca aceasta licitație va fi una corecta, am apelat la un proiect la ANAP cu Banca Mondiala prin care aceste instituții au verificat in prealabil procedura, in special caietul de sarcini.…