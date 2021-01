Primăria Sectorului 5 somează constructorii să înceapă reabilitarea blocurilor și școlilor Acestia au fost somati pentru a incepe lucrarile de reabilitare termica si pentru a asigura personalul necesar, mai transmite institutia, citata de News.ro NEWS ALERT: Premierul s-a vaccinat. Cițu a purtat un tricou cu mesaj adresat romanilor „Primaria Sectorului 5, in calitate de beneficiar, va apela la clauza prevazuta in contract prin care antreprenorul va despagubi beneficiarul pentru orice daune, pierderi si cheltuieli, inclusiv taxe legale, care rezulta din orice cerere privind executarea lucrarilor, daca aceste lucrari nu vor incepe la data de 25.01.2021, respectiv dupa trecerea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Primaria Sectorului 5 al Capitalei ii someaza pe constructori sa inceapa lucrarile imediat dupa trecerea valului de frig. Este vorba despre constructorii care nu au inceput inca reabilitarea blocurilor și...

Potrivit IPJ Ialomita, priveghiul a fost organizat in localitatea Barbulesti. Oamenii legii s-au sesizat din oficiu si au descins la adresa respectiva dupa aparitia pe Facebook a unor imagini.

Fiica cea mica a fostului presedinte Traian Basescu s-a apucat de moda dupa ce a esuat in cariera politica. Pare insa ca la business se pricepe mai bine decat la discursuri de politician.

- Presedintele Klaus Iohannis va avea, joi, o sedinta de lucru cu premierul Florin Citu, ministrii Educatiei, Sorin Cimpeanu, si Sanatatii, Vlad Voiculescu. Surse politice au precizat ca discutia vizeaza o posibila redeschidere a scolilor in semestrul al II-lea, care incepe pe data de 8 februarie.

- Premierul norvegian Erna Solberg a atentionat miercuri ca diferitele masuri pentru oprirea pandemiei cu noul coronavirus ar putea ramane in vigoare pana de Pasti, in pofida faptului ca in curand ar urma sa inceapa campania de vaccinare, informeaza dpa, citata de Agerpres.Solberg a adaugat insa ca este…

- Unul dintre cele mai mari eșecuri ale Primariei Timișoara este in domeniul reabilitarii termice a blocurilor din Timișoara. Teoretic, lucrarile ar fi putut fi facute din fonduri UE. Practic, s-a amanat atat de mult scoaterea loturilor la licitație incat banii bugetați au devenit prea puțini. In loc…

