Stiri pe aceeasi tema

- Scoala nr.124, care a ars luni noapte, in Capitala, nu avea autorizatie de securitate la incendiu, conform ISU. La inceputul anului scolar, in septembrie 2017, ISU anunta ca nicio scoala din sectorul 5 nu are astfel de autorizatie, iar primarul Sectorului 5, unde se afla scoala, invoca inclusiv situatia…

- Primaria Sectorului 4 din Capitala sustine ca, in urmatoarele sase luni, va largi strazile si bulevardele principale la patru benzi. Potrivit primariei, pe langa aceste lucrari Ministerul Transporturilor va construi o pasarela la intersectia dintre Soseaua Berceni si Soseaua de Centura.

- CSM București a dat startul campaniei "Sportul ne unește", eveniment care se desfașoara in perioada aprilie – iunie 2018, septembrie – decembrie 2018 și va ajunge in peste 35 de școli. Caravana sprijinita de Primaria Generala a Capitalei și de ENGIE Romania s-a oprit in aceasta saptamana in doua locații:…

- Joi, 19 aprilie a.c., incepand cu orele 11:00, Primaria Sectorului 4 impreuna cu Ambasada Republicii Lituania in Romania, va invita la inaugurarea “Parcului 100 de stejari”, ce va avea loc in vecinatatea Parcurilor Orașelul Copiilor și Lumea Copiilor din sectorul 4.Amenajat pe o suprafața…

- Saptamana trecuta a fost “Școala altfel”, pentru mai multe unitați de invațamant din țara, dar mai ales din Capitala. Vlad Ionescu a fost revoltat de reacția unor profesoare, in cadrul acestui proiect, atunci cand au venit cu elevii de la “Școala altfel”. Ei bine, in cadrul acestui program, inclus in…

- Premiera la nivelul administrației publice din Capitala: La inițiativa Primarului Daniel Florea, Primaria Sectorului 5 devine cea de-a doua autoritate publica locala din lume care intreprinde un pas important pentru o dezvoltare sustenabila. Primaria Sectorului 5 urmeaza sa construiasca un cartier cu…

- Roxana Ciuhulescu a transmis primul mesaj dupa ce s-a casatorit. Vedeta a facut publice și imagini din interiorul Primariei Sectorului 2, acolo unde a avut loc ceremonia. Roxana Ciuhulescu s-a cununat civil sambata cu Silviu Bulugioiu , președintele Clubului Off-Road București CORB44 Adventure. Roxana…