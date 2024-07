Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Popescu Piedone mai are cateva luni de ședere in Primaria Sectorului 5, timp in care vrea sa lase lucrurile in ordine. Lasa totul in grija lui Vlad Piedone dar, pana atunci, mai are multe planuri de finalizat. A inceput deja demolarea construcțiilor ilegale și eforturile nu se opresc aici.…

- Cristian Popescu Piedone a vorbit despre planurile pe care vrea sa le finalizeze in ultimele sale luni de mandat. Piedone se concentreaza pe transformarea vizibila a Sectorului 5 și spera sa le schimbe cetațenilor nivelul de trai. Vrea sa demonstreze adversarilor sai ce trebuie sa faca, de fapt, un…

- Primaria Sectorului 5 continua și anul acesta proiectul “Gradinița de vacanța in Sectorul 5”, pentru a veni in sprijinul parinților și copiilor. La inițiativa primarului Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, Consiliul Local al Sectorului 5 a aprobat proiectul, care va fi finanțat din bugetul local…

- Primarul din Shanghai a venit astazi in Romania, insoțit de o delegație, la Primaria Sectorului 5. Cristian Popescu Piedone a discutat cu edilul Zheng Hong despre mai multe proiecte comune pe care le au și relațiile apropiate pe care le mențin cele doua state. Primarul din Shanghai, la Primaria Sectorului…

- Proiectul Primariei Sectorului 5 pentru consolidarea și reabilitarea Școlii gimnaziale I.G.Duca a fost selectat de Ministerul Dezvoltarii pentru semnarea contractului, anunța Cristian Popescu Piedone intr-o postare pe pagina sa de Facebook. Piedone, anunț important privind proiectul de modernizare a…

- Echipa Infrastructura 5, deținuta de Primaria Sectorului 5, instituție condusa de Cristian Popescu Piedone, continua sa asigure un spațiu public mai sigur, mai accesibil și mai placut pentru toți locuitorii. In aceste zile, atenția este concentrata pe strazile Petre Paun, Dumbrava Noua, Pleșani, Strada…

- Liviu Negoita, candidatul Partidului Umanist Social Liberal, a prezentat cateva dintre prioritatile viitorului sau mandat. Liviu Negoita, reprezentantul Partidului Umanist Social Liberal, și-a oficializat candidatura pentru funcția de primar al Sectorului 1, marți, evidențiind nevoia ca administrația…

- Procesul de amenajarea spațiilor verzi din Sectorul 5 ar putea suferi intarzieri majore din cauza ca licitația organizata de Primarie a fost anulata de CNSC. Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a anulat licitația organizata de Primaria Sectorului 5, condusa de primarul Cristian…