- Acuzații grele din partea primatului Sectorului 5 la adresa actualei Puteri de la Palatul Victoria. Primarul Daniel Florea a a anunțat ca Guvernul condus de Ludovic Orban a taiat puternic din bugetul Primariei Sectorului 5 - peste 30 la suta din buget, adica suma de 181.000.000 lei. Cu toate acestea…

- Prețurile carburanților au scazut, incepand cu 1 Ianuarie, ca rezultat al eliminarii supraaccizei și al actualizarii in raport cu inflația. Așa cum a promis in Noiembrie 2019, Guvernul Orban a desființat supraacciza la carburant, pe care romanii au platit-o incepand cu 15 Septembrie 2017.…

- Primaria Sectorului 5, pastorita de Daniel Florea, vrea sa traga un tun de zeci de milioane de euro, in chiar ultimele luni de mandat. Astfel, trotuarele și strazile din Sectorul 5 urmeaza sa fie pavate, valoarea totala a lucrarilor fiind de aproape 80 milioane de...

- Sarbatoarea Sfantului Dimitrie, Izvoratorul de Mir, sarbatorita tradițional pe 8 noiembrie, a fost marcata in acest an de catre locuitorii din Morenii Vechi intr-un mod aparte. Și asta pentru ca in aceasta zi turma de oi se intoarce in sat iar fiecare gospodar din Morenii Vechi iși alege oile și are…

- Comedii, drame si un film pentru copii vor fi prezentate, de marti pana vineri, in cadrul Saptamanii Filmului Turcesc, la Happy Cinema (Liberty Center) din Bucuresti. Evenimentul, organizat de Institutul Cultural "Yunus Emre", in colaborare cu Centrul Cultural si de Tineret "Stefan Iordache"…

- La inițiativa Primarului Daniel Florea, prin prin Centrul Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”, marți, 5 noiembrie a.c., la sediul Universitații Naționale de Aparare „Carol I” s-a desfașurat evenimentul prilejuit de aniversarea a 130 de ani de la inființarea invațamantului superior militar romanesc.…

- Puteți urmari evenimentul, live, pe platformele site-ului DCNews.ro, de la ora 17. Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan Iordache" a invitat, duminica, bucureștenii la un Festival folcloric, susținut de elevii din sectorul 5, alaturi de artiști renumiți:Irina Loghin, Mariana Constantin, Mariana…

- Primaria Sectorului 5, prin Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan Iordache”, a organizat vineri, la Cercul Militar Național, un eveniment impresionant cu prilejul aniversarii Zilei Armatei Romane, in semn de apreciere a eroismul cu care oștirea noastra și-a indeplinit misiunea nobila de a apara…