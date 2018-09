Stiri pe aceeasi tema

- Liberalul e nemulțumit fiindca susține ca banii de investiții din București se duc pe pomeni și subvenții. Președintele PNL București mai acuza ca dupa ce au fost date vacanțe pentru elevi și pensionari sau stimulente pentru tinerii casatoriți și proaspetele mamici, Primaria ”taie, dintr-un foc,…

- Elevii bucuresteni cu varste intre 6 si 14 ani vor beneficia de un sprijin financiar in cuantum de 450 de lei, o data pe an, pentru achizitionarea de rechizite, in cazul in care venitul pe membru de familie este sub 1.900 de lei, conform unei hotarari adoptate joi de Consiliul General al Capitalei,…

- La Bucuresti au inceput lucrarile de largire a strazii Fabrica de Glucoza Foto: Arhiva. La Bucuresti au început lucrarile de largire a strazii Fabrica de Glucoza, un proiect promis de Primaria capitalei înca de acum 8 ani, dar amânat în fiecare an. În prima…

- Elevii care au obtinut note maxime la Evaluarea Nationala si la examenul de Bacalaureat in sesiunea de vara vor primi, din partea Guvernului, stimulente financiare in valoare de 1.000, respectiv 3.000 de lei, anunta Ministerul Educatiei, hotararea fiind adoptata joi.

- Politica uniformelor școlare a fost pusa in aplicare inca din cele mai vechi timpuri. Scopul acesteia este de a le crea elevilor o atmosfera profesionala si de a-i face mai responsabili in procesul de studiu. Totuși, acest subiect provoaca dispute in randul elevilor, parinților și profesorilor.

- Primaria capitalei a facut publice cateva acte permisive emise pe parcursul anilor referitor la imobilul de pe str. Vasile Alecsandri și anume cladirea fostului Cinematograf „Gaudeamus". Potrivit documentelor, demolarea cladirii este facuta pe cale legala.

- Elevii claselor primare din Sectorul 5 al Capitalei vor purta ceasuri cu buton de panica. Deocamdata, primaria nu a transmis cate ceasuri va cumpara si cum va functiona sistemul. Initiativa vine dupa ce, la sfarsitul lunii mai, scoala Nr. 124 din Sectorul 5 a luat foc. „Pentru siguranta copiilor…

