Stiri pe aceeasi tema

- Sufocata zilnic, la orele de varf, de mii de masini care circula catre si dinspre judetul Ilfov, Soseaua Berceni va avea, cel tarziu, pana la jumatatea lunii noiembrie a acestui an, cate patru benzi de circulatie, pe toata lungimea ei de cinci kilometri.Lucrarile au inceput de anul trecut…

- Primaria sectorului 4 din Capitala a anuntat ca, in urmatoarele sase luni, va largi strazile si bulevardele principale la patru benzi. Pe langa aceste lucrari, primaria precizeaza ca Ministerul Transporturilor va construi o pasarela la intersectia dintre Soseaua Berceni si Soseaua de Centura.…

- Primaria municipiului Chisinau anunta ca pe parcursul zilei de astazi, 11 aprilie 2018, pe anumite strazi va fi suspendat temporar traficul rutier, in legatura cu executarea lucrarilor de reparatie si intretinere curenta a infrastructurii rutiere.

- Motivul pentru care se schimba din nou bordurile pe mai multe bulevarde din sectorul 4 din Capitala este „clima din Romania“, careia nicio bordura normala nu poate sa-i reziste mai mult de 1-2 ani, a explicat Daniel Baluta, primarul sectorului 4, in cadrul emisiunii ZF Live. „O bordura normala…

- Viceprimarul municipiului Ploiesti, Cristian Ganea, a anuntat ca municipalitatea i-a cerut firmei contractate pentru lucrari de reparatii curente sa intervina in urmatoarele zile pe mai multe strazi situate in zonele Mihai Bravu, Buna-Vestire si in centru. Cu aceasta ocazie, edilul…

- Strazile si curtile blocurilor din Capitala vor intra, de luni, intr-un amplu proces de reparatie. Despre acest lucru a anuntat primarul general interimar al municipiului Chisinau, Silvia Radu. Potrivit lui Radu, procesul de reparatie a drumurilor se va desfasura in doua etape.

- Se circula in conditii de iarna pe strazile din Bucuresti, din cauza ninsorii, fiind valori ridicate de trafic pe arterele principale, potrivit Brigazii de Politie Rutiera a Capitalei. "Nu sunt probleme mari.Se circula in conditii de iarna. Sunt valori de trafic mai ridicate pe artetele…

- Primaria condusa de Dan Tudorache are planuri mari, care includ, in premiera pentru Capitala, reabilitarea termica a caselor, dar si anveloparea blourilor si modernizarea lifturilor din blocurile reabilitate termic. Astfel, oficialii Primariei sectorului 1 transmit faptul ca institutia va demara in…