Stiri pe aceeasi tema

- Pasajul Unirii va fi inchis pana joi, dupa ce o mașina a luat foc in timp ce se afla in tunel. Autoritațile au anunțat ca vor faca mai multe verificari. Circulatia rutiera in Pasajul Unirii, pe sensul de mers Universitate – bulevardul Dimitrie Cantemir, va fi inchisa pana joi, 20 octombrie. O mașina…

- Circulația prin Pasajul Unirii, pe sensul de mers Universitate - bulevardul Dimitrie Cantemir, va fi sistata pana joi, 20 octombrie. Se fac evaluari și reparații duca ce o mașina in care se aflau trei adulți și un copil a ars ca o torța in tunel marți.

- Traficul in Pasajul Unirii, pe sensul de mers Universitate-bulevardul Dimitrie Cantemir, va fi oprit pana joi, 20 octombrie, pentru evaluarea si remedierea de catre echipele de specialisti a daunelor produse dupa ce, marti, o masina a luat foc, in mers, in interiorul pasajului, potrivit unui comunicat…

- Anuntul a fost facut de Primaria Sectorului 4, care a precizat ca traficul va fi sistat pana joi, 20 octombrie, pentru evaluarea si remedierea de catre echipele de specialisti a daunelor produse dupa ce, marti, o masina a luat foc in Pasajul Unirii , informeaza Agerpres. Masura a fost luata pentru ca…

- Traficul in Pasajul Unirii, pe sensul de mers Universitate-bulevardul Dimitrie Cantemir, va fi oprit pana joi, 20 octombrie, pentru evaluarea si remedierea de catre echipele de specialisti a daunelor produse dupa ce, marti, o masina a luat foc, in mers, i

- Șeful DSU - Raed Arafat a demontat, marți, mai multe speculații aparute dupa ce o mașina a luat foc in Pasajul Unirii. Secretarul de stat in MAI a precizat ca nu este vorba despre faptul ca autospeciala nu ar fi avut loc sa intre in pasaj. Arafat a explicat ca masinile de pompieri nu intra in spatii…

- Șeful DSU - Raed Arafat a demontat, marți, mai multe speculații aparute dupa ce o mașina a luat foc in Pasajul Unirii. Secretarul de stat in MAI a precizat ca nu este vorba despre faptul ca autospeciala nu ar fi avut loc sa intre in pasaj. Arafat a explicat ca masinile de pompieri nu intra in spatii…

- Doi copii si doi adulți au fost raniti dupa ce caruța in care se aflau a fost lovita de o mașina, luni dimineata, pe drumul national DN 2E, pe raza localitatii Radaseni, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, citați de Agerpres. Potrivit acestora, cei patru…