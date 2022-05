Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Baluța, primarul Sectorului 4, cere intervenția Ministerului Finanțelor in problema achitarii despagubirilor dictate de instanța in dosarul „Colectiv”. Despabugiri de zeci de milioane de euro trebuie achitate in solidar de Sectorul 4 și de ISU București-Ilfov, iar primarul Baluța solicita…

- Primaria Sector 4, ISUBIF, patronii clubului Colectiv și pirotehniștii care au montat artificiile trebuie sa plateasca, potrivit deciziei definitive a Curții de Apel București, 36 de milioane de euro daune morale și materiale. Cristian Popescu Piedone a scapat de aceasta obligație. Fostul primar al…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu-Piedone, a primit o condamnare definitiva la 4 ani de inchisoare in dosarul ‘Colectiv’, a declarat joi ca „rolul primarului este sa ajunga la puscarie cand deranjeaza”. „In aceleasi conditii, pe declaratia proprie a patronilor, necunoscandu-i, ajungand la mine…

- Doi dintre cei condamnati astazi la inchisoare cu executare in dosarul Colectiv s au predat astazi la IPJ Constanta. Este vorba despre pirotehnistii Viorel Zaharia si Marian Moise, condamnati fiecare la cate 6 ani si 10 luni de inchisoare. Reamintim ca magistratii de la Curtea de Apel Bucuresti au dat…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a fost condamnat joi, de Curtea de Apel București, la 4 ani de inchisoare cu executare in dosarul morților din clubul Colectiv. Edilul a plecat spre penitenciarul Rahova, unde va fi incarcerat, fara sa aștepte sa vina polițiștii sa-l ridice de la domiciliu.…

- Magistratii de la Curtea de Apel Bucuresti au dat astazi, dupa mai multe amanari, sentinta definitiva in dosarul Colectiv.Astfel, primarul Sectorului 5 Cristian Popescu Piedone a fost condamnat definitiv la 4 ani inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu. Pedeapsa cu…

- Curtea de Apel București este așteptata sa dea astazi sentința in dosarul ”Colectiv”, dupa ce au avut loc mai multe amanari. Pe 3 mai, judecatorii au stabilit un nou termen pentru astazi, fara sa explice atunci motivele deciziei. In prima instanța au primit condamnari cu executare intre 13 și 4 ani…

- Curtea de Apel București a amanat, joi, pentru a patra oara stabilirea deciziei definitive in dosarul in care fostul edil al Sectorului 4, actual edil al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, patronii clubului Colecțiv, foștii funcționari de la Primaria Sectorului 4 și artificierii au fost condamnați…