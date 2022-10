Stiri pe aceeasi tema

- In ajutorul oamenilor, Primaria Sectorului 4 va lua toate masurile necesare pentru refacerea locuințelor in regim de urgența, masuri stabilite astazi, in urma intalnirii cu reprezentanții Asociației de Proprietari.Astfel, ca prioritate zero, vor fi inlocuite geamurile și ușile distruse ale apartamentelor…

- Comunitatea Sectorului 4 vine in ajutorul familiilor ale caror locuințe au fost grav afectate de explozia produsa duminica dimineața la un bloc de locuințe situat pe strada Coștila. In urma deflagrației, care a avut loc la etajul 1 al imobilului, 13 familii au ramas noaptea trecuta in frig, dupa…

- Incendiul de pe strada Uzinelor , din sectorul Ciocana al Capitalei, a fost stins. Pompierii au reușit lichidarea incendiului produs pe teritoriul uzinei de sortare a deșeurilor menajere, care a izbucnit duminica dimineața, 9 octombrie. Pe parcursul intregii nopți s-au efectuat lucrari de acoperire…

- Un incendiu uriaș a izbucnit sambata dimineața pe podul peste stramtoarea Kerci, ce leaga Rusia de Peninsula Crimeea. O intreaga secțiune de drum a fost fotografiata prabușindu-se și cazand in mare. Rusia anunța drept cauza explozia unei mașini capcana. UPDATE 10.36 Comitetul antiterorism din Rusia…

- O persoana a cazut de la etaj, pe strada Observatorului, din blocul turn, de langa Spitalul Clinic de Recuperare Cluj. ISU Cluj intervine la acest caz, conform martorilor, dar inca nu se cunosc mai multe detalii.

- Pasajul Unirii, care a fost inchis pe 20 iunie pentru reparații, urmeaza sa fie redeschis cel mai probabil saptamana viitoare, chiar in prima zi de școala, 5 septembrie. Astazi, in zona au aparut elementele de decor, semn ca lucrarile se apropie de final. Dupa cum se poate vedea in imaginile surprinse…

- Guvernul aloca fonduri pentru sprijinirea familiilor si persoanelor singure afectate de fenomenele meteo inregistrate in cursul anului 2022 din judetul Botosani, a anuntat, marti, Institutia Prefectului. Potrivit unui comunicat de presa transmis de Prefectura, vor beneficia de ajutor financiar 150 de…

- Lucrarile la Pasajul ”Europa Unita” de pe Bulevardul Metalurgiei din București avanseaza rapid. Muncitorii au lucrat zi și noapte, conform declarațiilor lui Daniel Baluța, primarul sector 4, citat de Realitatea.net . ”Dupa ce timp de trei luni de zile, constructorii au muncit zi lumina la structura…