- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, anunta ca ANOFM si Agentiile Judetene de Plati si Inspectie Sociala au acces in Revisal, pentru a optimiza munca. ”Se poate”, spune ministrul, care afirma ca este nevoie de efort, dar lucrurile se pot rezolva si fara investitii enorme in softuri.

- Muzeul Național de Arta al Romaniei anunța intrarea gratuita cu ocazia Zilei Culturii Naționale, sarbatorita anual in data de 15 ianuarie. Gratuitatea este valabila la sediul central și la muzeele satelit (Muzeul Colecțiilor de Arta, Muzeul K.H. Zambaccian și Muzeul Theodor Pallady) și include atat…

- Meteorologii anunța, pentru acest weekend, temperaturi mult mai ridicate decat cele specifice lunii ianuarie, cu valori ce ajung la 12 grade, iar minimele vor fi cuprinse intre -6 și 4 grade. Și in Capitala, termometrele vor arata valori mai mari decat normalul...

- Primaria Capitalei va incepe aplicarea vinietei Oxigen din luna martie 2020, asteptand sa incaseze bani de la 593.000 de proprietari de masini din Capitala si din Ilfov, care ar urma sa plateasca taxa pentru a putea circula pe strazile din oras.

- Dan Cristian Popescu este singurul viceprimar liberal din Capitala care intra in cursa pentru Primaria Sectorului 2, scrie cronicaromana.net.Domnule viceprimar, Dan Cristian Popescu, v-ați anunțat candidatura la Primaria Sectorului 2, la alegerile locale din vara anului 2020. Este adevarat!…

- Premierul Ludovic Orban l-a numit luni in funcția de consilier de stat in cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, in domeniul economic, pe Tanase Stamule, un apropiat al sau. Decizia a aparut in Monitorul Oficial. Noul consilier economic al lui Orban vrea sa candideze din partea PNL la alegerile…

- Accesul la metroul din Bucuresti se poate face, incepand de joi, prin intermediul cardurilor bancare contactless MasterCard sau Visa, indiferent de banca emitenta. Solutia a fost implementata in noua statii de metrou, iar in urmatoarele doua-trei luni va fi disponibila in toate statiile.Metrorex…

- Utilizatorii Facebook vor putea face plați online prin Messenger, WhatsApp și Instagram, dupa ce gigantul american va lansa Facebook Pay, un serviciu care unifica toate inițiativele companiei americane din domeniu, scrie Reuters. Consumatorii vor putea trimite bani sau sa faca plați. Acestea vor putea…