Stiri pe aceeasi tema

- 223 de mașini ridicate in sectorul 3 din Capitala in prima luna de cand au revenit “hingherii auto”, potrivit raspunsului transmis de Primaria Sectorului 3 la solicitarea Libertatea. Contravențiile au vizat: blocarea intrarii in instituții publice, parcarea la mai puțin de 25 de metri de trecerile pentru…

- O plangere penala a fost depusa marți la PICCJ de catre Catalin Stochița, fost candidat la Primaria Sectorului 5, impotriva președintelui Klaus Iohannis dupa ce șeful statului a amanat luarea unei decizii privind revocarea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, transmite Mediafax.

- Cu oile in mijlocul Slatinei, pentru a-i convinge pe consumatori sa cumpere: „Zicea o doamna ca miroase, da’ sa cureți dupa ea cum o fi, cucoana? Crescatori de animale reprezentativi din județul Olt și din județele vecine, care au așteptat ...

- "PNL a reușit sa faca dreptate cetațenilor din Sectorul 4! Partidul Național Liberal Filiala Sector 4 a obținut in prima instanța anularea taxei de salubritate impusa in mod nedrept de catre Adiministrația Baluța și Alianța PSD-ALDE-PMP-PPUSL. Ne așteptam ca Primarul și acoliții sai…

- Cel mai mare consumator de gaze din Romania pare hotarat sa renunte la cumpararea de gaze din productia interna. Contractul ar urma sa fie semnat pe o perioada de pana la zece ani, iar cantitatea totala de gaze care ar urma sa fie cumparata este de aproximativ 7 miliarde de metri cubi.

- Primaria Sectorului 4, prin Direcția Mobilitate Urbana, a demarat proiectul de optimizare a modului de alocare a locurilor de parcare de reședința prin care se urmarește transparentizarea gestionarii acestora și simplificarea procedurilor prevazute de lege.Concret, proiectul vizeaza activitați…

- Proiectele sunt in faza de licitatie, tramvaiele urmand sa fie achizitionate anul viitor, iar lucrarile de extindere a infrastructurii - pana in 2020. In ceea ce priveste autobuzele electrice, municipalitatea nu va achizitiona acest tip de autovehicule, deoarece mentenanta costa foarte mult. "Un autobuz…

- Consilierul general PNL Ciprian Ciucu ii cere Gabrielei Firea sa discute despre situația Podului Constanța care se afla in stare de degradare. Liberalul vrea ca problema sa fie discutata in ședința extraordinara a Consiliului General al Municipiului București care va avea loc vineri. Ciprian Ciucu i-a…