Stiri pe aceeasi tema

- Cele noua statii de metrou din Sectorul 4 vor fi reabilitate, in baza unui protocol semnat luni, la Ministerul Transporturilor, de catre ministrul Sorin Grindeanu, primarul Daniel Baluta si directorul Metrorex, Mariana Miclaus. Conform unui comunicat transmis de Primaria Sectorului 4, protocolul vizeaza…

- Primaria Sector 4 anunta, sambata, redeschiderea Pasajului Unirii, dupa lucrari care au durat 77 de zile. Investitia de 12 milioane de euro a vizat punerea in siguranta a pasajului, lung de 900 de metri. Anunțul a fost facut azi de Primarie intr-un comunicat de presa potrivit Agerpres. „Asa cum a anuntat…

- Ancuța-Felicia Dunca, fost consilier juridic la Primaria Sector 1 și fosta consiliera a deputatului Daniel Tudorache, a fost numita vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, la Autoritatea Competenta de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagra (ACROPO), potrivit unei decizii…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru abuz in serviciu și instigare la abuz in serviciu, intr-un dosar in care sunt vizați și alți foști și actuali șefi din Primarie. Dosarul de corupție este legat de prelungirea prin zeci de acte adiționale a contractului…

- A fost aprobat proiectul de rectificare bugetara pentru Primaria Capitalei FOTO: stbsa.ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Consilierii municipali au aprobat, luni, proiectul de rectificare bugetara pentru Primaria Capitalei, care prevede majorarea fondurilor pentru subventii la termoficare…

- Astazi, de la ora 9, in Piața Petru Maior, la monumentul lui Virgil Economu, manifestarile dedicate acestui Zilei Timișoarei au debutat cu un ceremonial militar și religios, urmat de depuneri de coroane. De la ora 11, in Piața Unirii, in fața Muzeului de Arta, timișorenii au putut asista la un ceremonial…

- Dupa ce dimineața au fost sparte bordurile roșii din intersecția Baba Novac pentru a fi schimbate cu altele albe, pe seara, cand au pornit aspensoarele pentru gazon, sensul giratoriu s-a transformat intr-o adevarata fantana arteziana. In imaginile filmate in intersecție se vede cum țașnitorile care…

- Muncitorii au scos la inceputul saptamanii mobilierul distrus și au montat schele pe cladirea colegiului din centrul Capitalei. Peste 36 de milioane de lei costa lucrarile, iar mare parte a banilor vine de la Ministerul Dezvoltarii. Intre timp, poliția a strans mai multe sesizari legate de furt și de…