Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Sectorului 5 anunta pe SICAP licitatie pentru proiectarea si executia a trei parcari supraterane in Soseaua Alexandriei, Calea Rahovei si str. Barca, la o valoare totala estimata de 92.879.507 lei.

- Starea sanitara in Sectorul 1 al capitalei Instituția Prefectului Municipiului București. Foto: Razvan Stancu. Prefectul Capitalei, Alin Stoica, spune ca nu a luat nicio hotarâre în privința solicitarii Comitetului Local pentru Situații de Urgența de a institui starea de alerta sanitara,…

- Primarul Clotilde Armand solicita Prefecturii București declararea starii de alerta in Sectorul 1 din cauza situației sanitare. Edilul șef a trimis o adresa și spune ca situația este cauzata „de șantajul și suspendarea colectarii gunoiului de catre operatorul de salubritate”. Anunțul a fost facut de…

- Klaus Iohannis a mers astazi la UPU a Spitalului „Bagdasar-Arseni” și le-a mulțumit medicilor pentru implicare.„Astazi este Ziua Internaționala a Medicinei de Urgența și dați-mi voie, in primul și in primul rand, sa-i felicit pe toți care lucreaza in acest domeniu al medicinei de urgența. Astazi, impreuna…

- Președintele Klaus Iohannis a avut, joi, prima apariție publica fara masca de protecție. „A fost un an infernal pentru personalul din medicina de urgența”, a spus Iohannis dupa vizita la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Bagdasar-Arseni. Iohannis le-a spus medicilor ca daruirea cu care iși fac…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" din Constanta a atribuit trei contracte pentru a cumpara manusi. Societatile care vor furniza produsele sunt SANROTEX TRADING SRL, MERCATOR MEDICAL SRL si TZMO ROMANIA S.R.L. Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sfantul Apostol Andrei" Constanta…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" din Constanta a atribuit un contract pentru a cumpara medicamente. Societatea care va furniza produsele este ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA.Contractul a fost atribuit la data de 1 martie 2021 si se refera la furnizarea de medicamente. Rezultatul…

- Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile SA Constanta a atribuit un contract in urma unei licitatii. Societatea castigatoare este UTILNAVOREP SA.Contractul a fost atribuit la data de 12 aprilie 2021. Rezultatul final a fost publicat pe licitatiapublica.ro la data de 29 aprilie 2021.Valoarea…