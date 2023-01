Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 19 ianuarie a.c., Sectorul 4 al Municipiului București a obținut, in cadrul Comisiei Tehnice de Circulație din cadrul Primariei Municipiului București, acordul de principiu pentru restricționarea accesului vehiculelor cu o masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone, in zona Pieței Unirii.…

- Incepand de astazi, 18 ianuarie a.c., circulația rutiera din zona Pieței Unirii va fi restricționata la intersecția dintre strada Halelor și Splaiul Independenței, precum și la intersecția bulevardelor Corneliu Coposu și I.C. Bratianu, anunța autoritațile sect. 4. Masura a fost implementata prin semnalizare…

- ”Incepand de astazi, 18 ianuarie a.c., circulația rutiera din zona Pieței Unirii va fi restricționata, pentru toate categoriile de vehicule, pe banda numarul 1, dinspre Bulevardul Corneliu Coposu catre bulevardul I.C. Bratianu, pe o distanța de 20-25 de metri, precum și pe banda numarul 3, sensul de…

- Avand in vedere valorile crescute de trafic inregistrate pe DN 2 (E85) pe segmentul de drum Suceava – Siret și obstrucționarea parțiala a circulației in condițiile afluxului sporit de autotrenuri și vehicule de mare tonaj care au ca destinație Republica Ucraina, IPJ Suceava, prin structurile de poliție…

- Primaria va actualiza documentatia pentru reamenajarea Pietei Unirii. In acest sens, municipalitatea a incheiat deja un contract in valoare de 67.500 lei cu firma Capital Vision. Documentatia tehnica va fi revizuita in contextul unor solicitari formulate de Comisia zonala a monumentelor istorice. Municipalitatea…