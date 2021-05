Primăria Sector 1 sancționează două firme cu 1 milion de lei pentru nerespectarea standardelor de calitate Doua societați comerciale ce operau in Sectorul 1 au fost sancționate cu pierderea garanției de buna execuție pentru lucrari de slaba calitate. Anunțul a fost facut de primarul Clotilde Armand: „Am luat o decizie fara precedent la Primaria Sectorului 1. Doua societați aflate in relații contractuale cu Primaria vor fi penalizate pentru nerespectarea standardelor de calitate a lucrarilor efectuate. Am decis sa blocam garanția de buna execuție la doua societați care au crezut ca pot incasa bani publici fara sa-și faca treaba la care erau obligate prin contract”. Valoarea totala a garanției de buna… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

