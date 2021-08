Primăria Sector 1 plătește 13 milioane de lei pentru 20 de zile de curățenie stradală Fara a explica criteriile de selecție, Clotilde Armand a anunțat ca a semnat un nou contract cu un operator de salubrizare. Acesta intra in vigoare de luni, 2 august, este valabil pentru cele 20 de zile de alerta ramase și are valoarea totala de 12,9 milioane lei. „Dupa mai multe obstacole și batalii, am reușit in urma cu cateva minute sa semnez contractul de salubrizare pentru perioada starii de alerta cu firma RER Ecologic Service București Rebu SA. Daca vrem cu adevarat sa facem reforma in Romania, trebuie sa renunțam la contractele paguboase și sa gasim parteneri onești. Contractul cu Romprest… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

