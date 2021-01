Primăria Sector 1: Începe lupta pentru noile contracte de curățenie spațiilor verzi și a parcurilor Increngatura de firme din jurul Primariei Sectorului 1 abia incepe sa fie descalcita de noua administrație, condusa de Clotilde Armand. Una dintre probleme este și in contractele de curațenie a spațiilor verzi, locurilor de joaca pentru copii și parcuri. Contractul de curațenie a expirat pe data de 31 decembrie 2020. Una dintre firmele contractante, Triumf Gardening, este abonata la Primarie de mai bine de zece ani. In 2009 o gasim in consorțiul de companii care a caștigat contractul de curațenie a spațiilor verzi din Sectorul 1 pentru o perioada de 42 de luni, un contract cu o valoare de 200… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

