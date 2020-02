Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul ALDE la Primaria Sectorului 5, Ion Valentin Voicu, s-a aratat indignat de felul in care a acționat Poliția Locala a Sectorului 5 intr-un caz in care presa a relatat ca cetațenii care au reclamat o contravenție au fost cei amendați.”Sunt indignat de reacția Poliției Locale a Sectorului…

- [caption id="attachment_31621" align="alignleft" width="300"] In fotografie: Atenție cu focul[/caption] In perioada sezonului rece, numarul de incendii produse la locuinte si gospodarii ale cetațenilor crește, iar pagubele materiale sunt de cele mai multe ori insemnate. Despre acest lucru ne-a comunicat…

- [caption id="attachment_31621" align="alignleft" width="300"] In fotografie: Atenție cu focul[/caption] In perioada sezonului rece, numarul de incendii produse la locuinte si gospodarii ale cetațenilor crește, iar pagubele materiale sunt de cele mai multe ori insemnate. Despre acest lucru ne-a comunicat…

- In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice un proiect de Ordonanta a Guvernului pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii privind evidenta persoanelor…

- Actul electronic de identitate se va elibera obligatoriu la varsta de 12 ani si chiar inainte, optional, la solicitarea parintilor sau a reprezentantilor legali, prevede un proiect de ordonata de Guvern care vizeaza alinierea actelor de identitate romanesti la standardele de la nivelul Uniunii Europene,…

- In mai putin de o luna, judecatorii de la Curtea de Apel Constanta vor decide soarta Regulamentului parcarilor din Constanta La inceputul lunii viitoare, magistratii vor judeca recursul formulat de Consiliul Local al Municipiului Constanta impotriva deciziei prin intermediul careia Tribunalul Constanta…

- 183 de intervenții intr-o saptamana pentru pompierii teleormaneni in Eveniment / on 17/12/2019 at 13:42 / Pompierii militari din cadrul subunitaților de intervenție ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența „A.D. Ghica” al județului Teleorman au intervenit, in ultimele șapte zile, la nu mai…

- Delegatii din Conventia Nationala a PLUS au votat, duminica, o serie de modificari la statutul partidului, printre care si aceea ca nu pot deveni membri persoanele care au dat anterior dovada de traseism sau oportunism politic, scrie Agerpres. Cel care a prezentat modificarile la statut in cadrul sedintei…