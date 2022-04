Primaria Scorțoasa și-a propus cateva obiective ambițioase in ceea ce privește Educația in perioada urmatoare și a demarat acțiunile necesare pentru a obține finanțare in acest sens, trimițand adrese catre Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (MDLPA), pentru care a și primit aviz favorabil. Primul proiect vizeaza construirea unei sali de sport in satul Scorțoasa, … Articolul Primaria Scorțoasa, proiecte de investiții in Educație apare prima data in Opinia Buzau .