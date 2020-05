Primăria Satu Mare anunță redeschiderea teraselor Primaria Municipiului Satu Mare anunța ca incepand de luni, 1 iunie, agenții economici pot deschide terasele, ca urmare a masurilor de relaxare adoptate de Guvernul Romaniei. Pentru a veni in sprijinul lor și pentru relansarea acestei activitați, agenții economici care au avut terase deschise anii trecuți trebuie sa transmita DOAR o notificare la adresa de […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au pregatit un document in care au specificat regulile pentru redeschiderea teraselor și restaurantelor: „1. Se asigura ca normele de distanțare fizica sunt aplicate in mod eficient și ca se va evita pe cat posibil interacțiunea fizica intre clienți 2. Se va incerca prin proceduri de lucru…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat marti ca de la 1 iunie vor fi aplicate noi masuri de relaxare si a dat exemplul teraselor, care vor fi redeschise cu conditia pastrarii distantarii...

- Patriarhia Romana a transmis tuturo bisericilor un set de indrumari privind comportamentul preoților, ai slujitorilor lacașurilor de cult, precum și al mirenilor la slujbele religioase. Avand in vedere ca, din 15 mai 2020, inceteaza starea de urgența și aplicabilitatea ordonanțelor militare care au…

- Premierul anunta noi discutii pentru redeschiderea teraselor: Daca lucrurile vor sta bine, posibil sa redeschidem terasele pe 1 iunie. Premierul Romaniei a anuntat ca va avea o noua intalnire pe 18 mai cu reprezentantii HORECA. Orban a declarat ca se va discuta despre redeschiderea teraselor din data…

- Moldovagaz a calculat eronat tarifele pentru agentii economici in 2018, a constatat Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica, in urma unui control. ANRE sustine ca Moldovagaz a obtinut venituri de peste 280 de milioane de lei, fara a preciza, insa, cota profitului.

- COMUNICAT DE PRESA Urmare a ședinței ordinare a Consiliului Județean Dambovița din data de 24 martie 2020, Spitalului Județean Post-ul DAMBOVITA Covid-19: Agenții economici din judet, donatii de 400.000 in bani si aparatura pentru spital apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In situația epidemiologica grava din țara, cei mai mulți cetațeni demonstreaza o solidaritate exemplara și incearca sa-i ajute cum pot pe oamenii aflați in dificultate, Exista insa și dintre cei lipsiți de bun simț care incearca sa profite in propriul beneficiu.

- Coaliția pentru Libertatea Comerțului și a Comunicarii face apel la Guvernul Romaniei sa adopte urgent masuri de susținere a operatorilor economici și sa inainteze un pachet de soluții care sa vizeze protejarea companiilor din domeniul bunurilor de larg consum (FMCG), industria ospitalitații, distribuitori…