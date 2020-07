Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Reghin, Maria Precup roaga cetațenii sa respecte noul program al Primariei, modificat ca urmarea a inregistrarii de cazuri de persoane testate pozitiv cu virusul Covid-19. „Maine incepe testarea colegilor urmand ca vineri cel tarziu sa avem toate rezultatele. Va rugam sa incercați,…

- Viceprimarul a fost confirmat cu coronavirus The post Primaria Reghin a fost inchisa! Viceprimarul a fost confirmat cu coronavirus appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Primaria Reghin a fost inchisa! Viceprimarul a fost confirmat cu coronavirus Credit autor: L A. Source

- Sapte persoane, inclusiv pacienti, sunt infectate cu noul coronavirus la Spitalul Orasenesc Baicoi, o sectie fiind inchisa pentru dezinfectie, a declarat, marti, pentru AGERPRES, directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Prahova, Bogdan Nica. Potrivit acestuia, persoanele testate pozitiv pentru…

- Activitatea Judecatoriei din municipiul Targu Secuiesc a fost suspendata, dupa ce o grefiera a fost diagnosticata cu COVID-19, informeaza Prefectura Covasna. „Din informatiile pe care le avem, o grefiera din Targu Secuiesc a fost diagnosticata pozitiv, drept urmare au intrat in izolare toti cei care…

- DSP Alba a anunțat ca, in urma depistarii a șase cazuri pozitive de COVID-19 in randul cadrelor medicale de la o unitate sanitara din județ, au fost aplicate amenzi de peste 50.000 de lei, iar secția interne-cardiologie a fost inchisa temporar, pentru dezinfecție și dezinsecție, potrivit Alba 24 .…

- Șase angajați ai secției de boli interne a Spitalului Județean Buzau și un medic nefrolog de la Dializa au fost confirmați cu COVID-19. Secția a fost inchisa pentru dezinfecție insa luni iși reia activitatea. Activitatea in cel mai mare spital din Buzau se desfașoara din ce in ce mai greu. Secția de…

- Primaria Reghin, prin intermediul unei postari pe Facebook a facut unele precizari privind acțiunile intreprinse pentru limitarea raspandirii infecției cu COVID-19, precum și noile masuri de sprijin pentru familii cu risc din comunitatea roma. Astfel, de la inceputul declararii starii de urgența, Municipiul…

- Primaria din Barcea a fost inchisa pentru dezinfectie, iar toti angajatii sunt testati pentru coronavirus. "Este un caz, este adevarat. Primaria este inchisa pentru dezinfectie 48 de ore. Maine vine firma de dezinfectie, am sunat azi si mi-au spus ca sunt ocupati. Este vorba despre un angajat…