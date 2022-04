Primăria reface hărțile de zgomot ale municipiului București Primaria reface harțile de zgomot ale municipiului București FOTO: stbsa.ro Primaria Capitalei anunța ca se refac harțile de zgomot ale municipiului București. Contractul în valoare de aproape 300.000 de lei, cu o durata de execuție de 14 luni, a fost atribuit Institutului de Cercetari în Transporturi. Harțile trebuie realizate în format grafic 3D, cu softuri specializate, pentru a se obține astfel informații privind estimarea numarului de locuitori, a numarului de locuințe și de cladiri speciale, cum sunt în școlile sau spitalele expuse la zgomotÎntr-o… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Se refac harțile de zgomote ale municipiului București FOTO: stbsa.ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Primaria Capitalei anunța ca se refac harțile de zgomote ale municipiului București. Contractul, în valoare de aproape 300.000 de lei, cu o durata de execuție de 14 luni, a fost…

- Primaria Capitalei reface hartile de zgomot ale Municipiului BucurestiPrimaria Municipiului Bucuresti a atribuit contractul privind “Refacerea hartilor strategice de zgomot și reevaluarea/revizuirea Planurilor de acțiune pentru gestionarea zgomotului in municipiul Bucuresti”. Oferta declarata castigatoare…

- Primaria Municipiului Bucuresti a atribuit contractul privind ” Refacerea hartilor strategice de zgomot si reevaluarea/revizuirea Planurilor de actiune pentru gestionarea zgomotului in municipiul Bucuresti”. Oferta declarata castigatoare este cea a Institutului de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS…

- Gabriela Firea, fost primar General, a transmis, miercuri, intr-o postare, ca pretul caldurii in Capitala va fi greu de suportat de catre bucuresteni, iar noul pret propus este de aproape doua ori si jumatate mai mare.”Nu vom accepta! ”, arata Firea, adaugand ca consilierii generali PSD nu…

- „In aceasta primavara, dupa Paști, Primaria Capitalei reia proiectul „Strazi deschise”! In week-end-urile din perioada 30 aprilie – 16 octombrie, mai multe bulevarde și strazi din București vor deveni din nou zone pietonale, unde se vor putea plimba toți bucureștenii și turiștii care ajung in Capitala.Noutatea…

- Primaria Capitalei vrea sa introduca mai multe sensuri unice in București și benzi pentru transportul in comun pentru a rezolva problema traficului aglomerat. Deocamdata sunt proiecte pilot, care ar urma sa transforme circulația in zona de nord a orașului. Mai mult, autoritațile vor sa creeze…

- Zonele din Romania in care pandemia se manifesta cel mai intens Foto: MApN București, Timiș și Cluj sunt zonele în care actualul val al pandemiei de COVID-19 se manifesta cel mai intens în România. Capitala stabilește aproape zilnic noi recorduri - sâmbata…

- Medicul militar Valeriu Ghorghița avertizeaza ca sistemul medical poate intra in colaps din cauza numarului mare de infectari cu noua tulpina Omicron. De asemenea, sistemul medical risca sa intre in colaps din cauza numarului mare de infectari cu Covid-19. Sunt peste 150 de focare in spitalele din Romania,…