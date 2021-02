Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Dominic Fritz a declarat in aceasta seara, intr-o intervenție la Digi24, ca rata de infectare ar trebui sa fie un criteriu de acordare a dozelor de vaccin anti-coronavirus. Edilul-șef al Timișoarei a mai precizat ca Timișoara este aproape de 5 cazuri la mia de locuitori, deci una ridicata și…

- Medicii, asistentii medicali si registratorii medicali vor fi platiti suplimentar pentru munca depusa in campania de vaccinare Medicii de familie vor fi si ei remunerati pentru implicare Personalul medical implicat in campania de vaccinare va fi remunerat in functie de orele petrecute sau de pacientii…

- Datele oficiale arata ca 460 de persoane din randul personalului medical, dar și din centrele de asistența sociala s-au vaccinat pana acum in județul Giurgiu, in centrele de vaccinare organizate in cadrul Spitalului Județean de Urgența Giurgiu și Spitalului Orașenesc Bolintin Vale. Campania de imunizare…

- Exista o inadecvare cronica la responsabilii guvernamentali pentru implementarea campaniei de vaccinare. Este atat de greu de ințeles de ce fac ceea ce fac, de ce iau deciziile pe care le iau, incat pare ca totul e facut cu buna știința, calculat și cinic, pentru a vedea cat de mult pot intinde coarda.…

- Faza I de vaccinare anti COVID 19 pentru personalul medical din unitatile sanitare ale Ministerului Apararii Nationale a debutat miercuri, 30 decembrie 2020, la Spitalul Clinic Militar de Urgenta "Dr. Victor Popescu" din Timisoara. Centrele de vaccinare sunt organizate in incinta spitalelor militare…

- Ministrul Nicolae Ciuca a precizat ca Ministerul Apararii Nationale va asigura transportul terestru si aerian pentru toate dozele de vaccin de la sosirea in tara a acestora, dar si preluarea si transportul la centrele de vaccinare de pe intreg teritoriul Romaniei, potrivit Agerpres .„Ministerul Apararii…

- Ministerul Apararii Nationale a transmis, luni seara, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca institutia se va ocupa de depozitarea vaccinului anti-COVID-19, ca va exista un depozit central, precum și șase depozite regionale, de unde se va face distribuția catre centrele de vaccinare anti-Covid…

- Ministerul Apararii Nationale a transmis, luni seara, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca institutia se va ocupa de depozitarea vaccinului anti-COVID, ca depozitul principal o sa fie la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara „Cantacuzino”, iar la Timisoara, Craiova,…