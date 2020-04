Primăria Râmnicului are grijă şi de porumbeii din Scuarul Mircea…

Din dorinta de a pastra farmecul sutelor de porumbei ce animau zona centrala a Ramnicului si in contextul in care masurile de restrictionare a circulatiei persoanelor fac ca Scuarul Mircea cel Batran sa fie acum pustiu, Primaria municipiului a initiat un program de hranire a acestor pasari. De doua ori pe saptamana, un angajat al Gradinii Zoologice din administrarea Municipalitatii – inchisa publicului la acest moment – va veni in principalul spatiu public al orasului si va hrani porumbeii cu cateva kilograme de grau si alte cereale. Se spera astfel ca, dupa ce starea de urgenta va fi ridicata…