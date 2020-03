Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentele cu un numar mai mare de 1.000 de persoane vor fi interzise, a anunțat Raed Arafat duminica la sediul Ministerului de Interne.„Incepand de azi se aproba luarea masurii de interzicere a oricarei activitați care presupune participarea a unui numar mai maree de 1.000 de persoane.…

- Ca raspuns la numeroasele solicitari ale detinatorilor de animale de companie, Primaria municipiului, prin intermediul Directiei pentru Administrarea Domeniului Public, amenajeaza pe bulevardul Pandurilor din cartierul Ostroveni (de-a lungul caii ferate) doua spatii in care cainii se pot plimba si juca…

- Potrivit Prefecturii Argeș, in acest moment, 122 de argeșeni sosiți din zonele afectate de coronavirus sunt izolați și monitorizați la domiciliu. Alți șase argeșeni sunt in carantina la București. Nicio persoana nu se afla in centrele de carantina din Argeș. Din primele informații, starea de sanatate…

- Cele 118 persoane in cazul carora s-a decis izolarea la domiciliu sunt monitorizate, in permanența, de catre medici din cadrul Direcției de Sanatate Publica (DSP) Alba și nu prezinta niciun fel de simptome specifice. Acestea nu au voie sa iși paraseasca domiciliul. Reprezentanții Poliției se asigura…

- Reguli la frontiera pentru prevenirea raspandirii viruslui COVID-19 Foto: Arhiva. În punctele de trecere a frontierei de pe raza judetului Arad, în intervalul 24.02.2020, ora 8-25.02.2020, ora 8, au completat chestionare aproximativ 410 persoane care au declarat ca provin din…

- Noua persoane din judetul Vrancea, care s-au intors recent din Italia, din zone in care s-au inregistrat cazuri de imbolnaviri cu coronavirus, au fost puse in carantina, preventiv, la domiciliu, potrivit reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica (DSP) Vrancea. ‘Niciuna din cele noua persoane care…

- Inspectorii DSP București au verificat condițiile in care se face curațenie la Spitalul „Bagdasar Arseni” și au gasit nereguli in privința spalarii mopurilor, dar au constatat și ca in depozitul de materiale al firmei de curațenie nu exista in stoc dezinfectant de nivel inalt.La solicitarea…

- CAMPANIE… La 11 ani de la ultimul program de imunizare, statul roman reia campania nationala de vaccinare impotriva virusului HPV. Potrivit reprezentatilor Directiei de Sanatate Publica (DSP) Vaslui, judetului nostru i-au fost repartizate peste 800 de doze de vaccin. In perioada urmatoare, toti parintii…