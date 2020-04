Stiri pe aceeasi tema

- Cei 34 de batrani de la Caminul pentru Persoane Varstnice Radauți, cat și cei mai sarmani dintre radauțeni, nu vor fi uitați de administrația locala in perioada sarbatorilor pascale. Mai exact, atat Cantina de Ajutor Social, cat și Caminul pentru Persoane Varstnice din municipiu vor pregati, prin ...

- In municipiul Calarasi, 150 de persoane izolate sunt sunate zilnic de la un dispecerat amenajat in cadrul Directiei de Asistenta Sociala. Patru dintre acestea solicita periodic cumparaturi, fiind identificate si 5 cazuri sociale care primesc hrana calda prin Cantina de Ajutor Social, in regim de urgenta.

- Batranii singuri și vulnerabili din orașul Galați, oameni care au peste 65 de ani și s-ar expune unui mare risc sa iasa din case, au primit, astazi (n.r. – vineri, 27 martie 2020), pachete cu alimente de baza și apa de la Primaria municipiului Galați. Cei care le-au dus sunt angajații Direcției de Asistența…

- Persoanele din municipiul Alba Iulia, afectate de instituirea starii de urgența, care nu iși pot asigura cele necesare traiului, pot primi ajutoare de urgența daca justifica nevoia, strans legata de starea de urgența, in perioada stabililita prin decret. Proiectul se va afla spre aprobare, pe masa consilierilor…

- Primarul Mihai Chirica a convocat astazi, 25 martie, la Palatul Roznovanu, o noua ședința a Comitetului Local pentru Situații de Urgența al Municipiului Iași destinata luarii unor masuri suplimentare de prevenire a infecției cu noul coronavirus SARS-CoV-2 (care cauzeaza COVID-19) in Municipiul Iași.…

- In contextul actual, Primaria Municipiului Constanta, prin Directia Generala de Asistenta Sociala, a acordat o atentie deosebita Caminului pentru Persoane Varstnice.Ieri a avut loc noua actiune de dezinfectare la camin, atat interioara cat si exterioara.Batranii reprezinta una dintre categoriile cele…

- Conducerea Primariei Craiova a verificat, in aceasta dimineața, sediile tuturor unitaților din subordine pentru a se asigura ca sunt respectate normele de igiena deja impuse și ca atat cetațenii, cat și funcționarii ințeleg necesitatea respectarii masurilor de prevenție, se arata intr-un comunicat al…

- Bucurii de 8 martie Reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala nu au uitat nici in acest an sa marcheze asa cum se cuvine Ziua Internationala a Femeii. Toate doamnele din Caminul pentru Persoane Varstnice au primit cadouri si felicitari. Doamnele cochete s au bucurat din suflet de surprize…