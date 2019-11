Primăria promite cele mai bune pârtii din România și în acest sezon, în Poiana Brașov Lucrarile de pregatire a partiilor și de verificare a instalațiilor de producere a zapezii și a celor de transport pe cablu se apropie de final. Pana la sfarșitul saptamanii viitoare, domeniul schiabil va fi pregatit in totalitate. Pentru a crește calitatea amenajarii partiilor, Primaria Brașov a demarat și o licitație pentru achiziția a doua mașini de batut zapada, tip RATRAC. „Și in acest an vom termina la timp pregatirile pentru sezonul de schi. Deja au fost montate plasele și saltelele de protecție, a fost verificata instalația de producere a zapezii artificiale, tunurile mobile sunt deja… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere ca vremea a fost favorabila derularii lucrarilor, angajații TrailBros au reșit sa amenajeze primii 200 de metri din traseele de mountain bike pe care Asociația Club Sportiv NH Bike le realizeaza in masivul Postavarul, in cadrul parteneriatului cu Primaria Brașov. In același timp, la…

- Lucrarile la primele 3 trasee de mountainbike, care vor fi amenajate in cadrul parteneriatului dintre Asociația Club Sportiv NH Bike și Primaria Brașov, au inceput in aceste zile, dupa ce saptamana trecuta a fost emisa autorizația de construire pentru acestea. Tot la sfarșitul saptamanii trecute a fost…

- Locul de joaca de pe Aleea Tiberiu Brediceanu a fost extins cu o pista dedicata pasionaților de acrobații pe bicicleta (dirt park), de catre Asociația Club Sportiv NH Bike, cu sprijinul primariei. Lucrarile au inceput in luna august, au fost sponsorizate de asociație și realizate de Trail Bros SRL,…

- In urmatoarele zile, pe strada Warthe și in continuare pe strada Spatar Milescu accesul auto va fi restricționat intre orele 9.00 și 17.00, din cauza lucrarilor de consolidare a zidului de sprijin al strazii Warthe, la intersecția cu Calea Poienii. Maine, proiectantul va face o noua analiaza in teren…

- Au inceput forajele pentru analiza solului in proiectul de construcție a Salii Polivalente, derulat de Primaria Brașov cu casa de arhitectura Dico&Țiganaș. Lucrarile se desfașoara pe parcursul a doua zile și vizeaza furnizarea de date pentru studiul geo-tehnic și pentru amplasarea pompelor de caldura…

- Consiliul Local Brașov a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru demararea etapei a doua de largire a strazii 13 Decembrie și la tronsonul giratoriu Faget – pasajul CFR. Primaria Brasov a derulat un contract pentru largirea strazii 13 Decembrie de la 4 benzi (2 pe sens) la 6 benzi (3 pe sens)…

- Primarul Brașovului, George Scripcaru, a anunțat marți, intr-o conferința de presa, ca va fi introdus Catalogul electronic in toate școlile din municipiu inca din acest an, existand o licitație in derulare in acest sens. „Parinții, in general, vor acest lucru, pentru a vedea in orice moment ce situație…

- Autobuzul etajat va asigura transportul turiștilor și brașovenilor in Poiana Brașov. Incepand de maine, 15 august, autobuzul etajat, care a fost preluat de operatorul de transport de la Consiliul Județean, va circula pe linia 20, care asigura legatura intre Brașov și Poiana Brașov. „Dupa preluarea autobuzului…