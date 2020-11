Primăria Ploiești anunță că s-a pregătit de iarnă COMUNICAT DE PRESA Primaria Municipiului Ploiești este pregatita sa intervina pentru combaterea poleiului si deszapezirea arterelor de circulație din oraș. Avand in vedere prognoza meteorologica pentru perioada urmatoare, la nivelul administratiei ploiestene s-a stabilit un plan de actiune si s-au luat masuri in vederea asigurarii acestor activitati, prin aprovizionarea din timp cu stocurile de materiale [...] Citeste articolul mai departe pe gazetaph.ro…

