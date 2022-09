”Facturile pentru subventia la energia termica livrata populatiei, emise de noul operator, S.C. Termoficare Prahova S.A., sunt in evidenta Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara (A.D.I.) Termo Prahova si au o valoare de 6.637.787,05 lei. Avand in vedere ca, pana in prezent, facturile mentionate nu au fost confirmate si avizate in privinta consumului realizat, de catre (A.D.I.) Termo Prahova, conform atributiilor ce ii revin acestei structuri locale, Primaria Municipiului Ploiesti nu poate dispune plata acestora. In acest conditii, luand in considerare si legislatia de specialitate in vigoare,…