Primaria Soveja, o comuna din județul Vrancea, ofera 150 de lei pentru fiecare fotografie sau filmare care surprinde oameni in timp ce arunca deșeuri pe domeniul public. Autoritațile locale intenționeaza sa ii sancționeze pe cei care lasa gunoiul la intamplare, mai ales ca recent comuna a inaugurat un sistem nou de colectare a deșeurilor. „Acțiunile de igienizare, ajutorul dat, dar și apelurile la curațenie nu au fost luate in serios de toți locuitorii. Astfel ca masuri mai puțin ortodoxe se impun pentru aducerea la același numitor a celor care arunca in continuare gunoaie pe albiile raurilor,…