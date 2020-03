Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei a pus un proiect in dezbatere publica prin care vrea creșterea taxelor și impozitelor cu rata inflației: 3,8%. Și anul trecut au fost majorate taxele in București, cu 4,9%, tot din cauza inflației. Taxele si impozitele locale ar urma sa creasca cu 3,8% in 2021, conform indicelui inflatiei,…

- Baimarenii mai au la dispozitie o luna si jumatate pentru a-si plati taxele si impozitele locale daca doresc sa prinda reducerea de 10% oferita de administratia locala. Platile se pot face atat la cele patru casierii, puse la dispozitia cetatenilor, cat si online, accesand pagina www.baiamare.ro. De…

- Piteștenii pot inlocui experiența așteptarii la cozile ce se formeaza la ghișeele de incasare a impozitelor și taxelor locale, optand pentru o alternativa mult mai eficienta – plata online a impozitelor și a taxelor locale, precum și a amenzilor contravenționale, cu cardul bancar, prin Internet, fara…

- Primaria Municipiului Dej informeaza contribuabilii, persoane fizice și persoane juridice, ca incepand de astazi, 13 ianuarie, se pot plati impozitele și taxele locale, aferente anului 2020, precum și restanțele din anii precedenți. Impozitele și taxele locale pentru anul in curs, au doua scadențe de…

- Și in acest an, majorarea impozitelor și taxelor locale incasate de Primaria Giurgiu cuprinde numai rata inflației, adica 4,6%, Giurigu numarandu-se printre puținele orașe din țara care nu aplica și alte majorari ale impozitelor și taxelor locale. Decizia a fost luata de consilierii locali la sfarșitul…

- Astazi a fost prima zi in care Directia de Fiscalitate Galati a avut program cu publicul, pentru incasarea taxelor si impozitelor locale. Desi ghiseele s-au deschis la 8.30, multi galateni au venit de la ora 5.00, asteptand, in frig, in fata institutiei, pentru a fi primii care isi achita darile la…

- Sute de romani au ignorat frigul de Boboteaza si au mers sa-si plateasca taxele si impozitele la inceput de an pentru a beneficia de reducerea de 10% acordata de autoritati celor care isi achita darile la stat pana la 31 martie 2020. Zeci de oameni s-au așezat la coada dis de dimineata la primaria Cluj…

- Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a anunțat ca taxele și impozitele locale pentru 2020 au ramas la nivelul celor de anul trecut și pot fi achitate incepind de astazi. El a menționat ca pentru plata integrala a impozitului pentru teren, cladiri și mașini, pina la 31 martie, se aplica o reducere…