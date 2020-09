In vederea sprijinirii societaților comerciale cele mai afectate de contextul pandemic, Primaria Municipiului Pitești a decis aplicarea urmatoarelor masuri pentru sprijinul sectorului HORECA Se reduc cu 50% tarifele pentru serviciile de agrement prestate de catre Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești. Se reduce cu 50% tariful de inchiriere patine, la patinoarul […] Articolul Primaria Pitești, masuri in sprijinul sectorului HORECA apare prima data in Observator de Argeș .