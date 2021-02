Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii PNL-USR PLUS iși bat joc de piteșteni. Voteaza CONTRA in chestiuni de siguranța a cetațenilor doar pentru a arata ca sunt majoritari. Primaria Pitești a fost la limita de a fi amendata de ISU Argeș, dupa ce mult timp acțiunile necesare pentru obținerea autorizației la incendiu au fost blocate…

- Am revenit cu info cu ISU – Ca urmare a controalelor din anii precedenți, efectuate de catre ISU Argeș la sediul Primariei Municipiului Pitești, a fost lasata, ca masura, in procesele verbale de control, obținerea autorizației de securitate la incendiu. Documentația a fost intocmita de catre un proiectant…

- PREMIERA in Romania. Un primar anunța ca va DESFIINȚA Poliția Locala din comuna sa Poliția Locala va fi desființata la ordinul unui primar. Consiliul Local al comunei Șoimuș a adoptat un proiect de hotarare pentru desființarea Serviciului Poliția Locala. Consiliul Local al comunei Șoimuș a adoptat un…

- Consiliul Local al comunei Șoimuș a adoptat un proiect de hotarare pentru desființarea Serviciului Poliția Locala. Primarul localitații, Mihai Gabriel Irimie, explica care au fost motivele care au stat la baza acestei decizii. „Decizia de a iniția acest proiect de hotarare de consiliu a venit in urma…

- Cu primarul Gentea in teren, FC Argeș a facut egal cu liderul Ligii I. In plus fața de dificultatea meciului cu una dintre cele mai bune echipe din țara, oficialii și jucatorii piteșteni au trebuit sa faca fața asearași condițiilor meteo destul de grele. In teren, cu lopata in mana, pentru a degaja…

- Pentru prevenirea situațiilor de urgența, inspectorii de specialitate din cadrul ISU Cluj, au derulat, in ultima perioada, activitați de indrumare și control pe linia respectarii masurilor de aparare impotriva incendiilor la unitațile sanitare din județ, cu prioritate la cele cu paturi și secții de…

- Autorizația de securitate la incendiu este „lipsa la apel” in 84 de școli și gradinițe din Timiș, conform ultimelor informații furnizate de Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ). 84 de cladiri ale școlilor și gradinițelor din Timiș (din 600, cate sunt in total) nu au autorizație de securitate la incendiu.…