Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Piatra-Neamț, prin Direcția de Asistența Sociala, va distribui 234.350 de maști de protecție faciala catre 4687 de persoane defavorizate, in perioada 07-09.09.2020, dupa cum urmeaza: La sediul Cantinei sociale, din str. Mihai Viteazu, bl. C4, parter → pentru pensionarii sistemului…

- Peste 3,2 milioane de maști de protecție destinate familiilor și persoanelor defavorizate au ajuns la Direcția de Sanatate Publica (DSP) Prahova, ele urmand a fi distribuite unitaților administrativ-teritoriale, noteaza Agerpres.Potrivit datelor comunicate, luni, de Prefectura Prahova, cele 3.246.300…

- In perioada 31 august-2 septembrie 2020, Primaria Fetești deruleaza campania de distribuție a maștilor de protecție oferite persoanelor defavorizate. Acestea au fost alocate de Ministerul Sanatații, prin Direcția de Sanatate Publica, fiind puse la dispoziția persoanelor in dificultate cu scopul de a…

- Un prim lot cu aproximativ 2,4 milioane de maști de protecție, acordate de Guvernul Romaniei prin Ministerul Sanatații, a ajuns marți, 25 august, in Valcea, acestea urmand sa fie distribuite zilele acestea familiilor și persoanelor defavorizate din județ. In total sunt circa 46.400 de valceni, care…

- In aceasta dimineața au ajuns in județul Cluj peste 2 milioane de maști de protecție, acordate de catre Ministerul Sanatatii autoritaților administrativ-teritoriale, prin direcțiile de sanatate publica județene, conform Ordonanței de urgența a Guvernului nr.78/2020. Direcția de Sanatate Publica a Județului…

- 90 de copii si tineri care au parasit sistemul de protectie sau care urmeaza sa iasa din acest sistem vor beneficia de sprijin in cadrul unui proiect cu finantare europeana in valoare de aproape un milion de euro, a anuntat, luni, Primaria Piatra-Neamt. Potrivit sursei citate, Directia de Asistenta…

- Focar de COVID-19 la Primaria Sibiu Sibiu. Foto: sibiu.ro. La Primaria Sibiu a aparut un focar de Covid, dupa ce patru angajate de la Direcția de Asistența Sociala au fost depistate pozitiv cu SARS-Cov 2. Direcția de Sanatate Publica Sibiu a demarat o ancheta epidemiologica, iar din…

- Guvernul a atacat la CCR legea privind acordarea gratuita de maști pentru persoanele defavorizate. Guvernul a atacat la CCR legea care ajuta romanii aflați in situații vulnerabile sa primeasca maști de protecție de la stat. In condițiile in care masca de protecție este obligatorie in spațiile inchise,…