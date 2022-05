Primaria Piatra-Neamt a relansat, marti, in dezbatere publica, regulamentul privind serviciul de administrare, exploatare si intretinere a parcarilor de resedinta, urmand ca pe 15 mai sa se incheie aceasta consultare. Primarul Andrei Carabelea a declarat, intr-o conferinta de presa, ca in urma acestei consultari va fi supus aprobarii Consiliului Local Piatra-Neamt o noua hotarare privind modul de administrare al parcarilor de resedinta. Edilul a precizat ca a solicitat prefectului judetului un punct de vedere daca aceasta hotarare poate fi adoptata in regim de urgenta, pentru a nu se mai ajunge…