Stiri pe aceeasi tema

- IPJ Alba cumpara lemne de foc pentru incalzirea posturilor de poliție din județ pe timpul iernii, pentru urmatorii patru ani Inspectoratul de Poliție al Județului Alba cumpara lemne de foc pentru incalzirea pe timpul iernii a posturilor de poliție din județ, pentru urmatorii patru ani. IPJ Alba a lansat…

- Desertificarea este o problema din ce in ce mai mare in Romania. Sunt zeci de mii de hectare inghitite de nisip in judetul Dolj. Fenomenul a luat amploare in ultimii ani, mai ales din cauza defrisarilor din paduri.

- Un iesean prins de doua ori fara permis la volanul unui autoturism a fost bagat dupa gratii de catre politisti. Acesta fusese prins prima oara la volan in luna mai 2020, iar politistii i-au facut dosar penal. „La data de 4 iulie, in jurul orei 16.00, politistii Sectiei 3 Iasi au identificat un barbat,…

- Presedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, s-a declarat convins sa prevederile PNRR privind pensiile pot fi renegociate, mentionand ca acest aspect a reiesit si din discutiile cu comisarul pentru Munca si Drepturi Sociale, Nicolas Schmit. Intrebat daca pot fi renegociate prevederile PNRR…

- Ankara intenționeaza sa amane cu un an decizia privind aderarea Suediei și Finlandei la NATO, sperand ca in aceasta perioada sa primeasca garanții suficiente din partea acestor doua țari pentru a combate gruparile kurde, a declarat Akif Cagatay Kilic, președintele Comisiei pentru afaceri externe…

- Miliardarul american Bill Gates susține ca exista o șansa de 50% ca omenirea sa se confrunte cu o noua pandemie in urmatorii 20 de ani. Potrivit acestuia, ar putea fi vorba despre un virus pe care il cunoaștem deja sau despre unul total necunoscut. In plus, miliardarul a avansat și scenariul in care…

- Treizeci si opt de zile consecutive cu temperaturi peste cele normale in acest sezon. Franta a inregistrat un record de caldura in timpul primaverii, depasind seria de 37 de zile consecutive din aprilie-mai 2020, a anuntat joi Meteo-France.

- Studiu Accenture Migrarea infrastructurii IT este un pas important in transformarea digitala, dar soluționarea problemei retenției angajaților și a complexitații operaționale va fi esențiala. Bancile din intreaga lume intenționeaza sa iși mute o parte semnificativa a operațiunilor in cloud, reducand…