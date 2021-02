Primăria Orașului Borșa pierde în tribunal, procese după procese. Acum un an a fost executată silit iar bunurile scoase la licitație! Primaria Orașului Borșa pierde in tribunal, procese dupa procese. Acum un an a fost executata silit iar bunurile scoase la licitație! In noiembrie 2020, Primaria Borșa are parte de o noua soluție nefavorabila intr-un dosar de executare inaintat intimatei SC TERA TIM SRL. Daca ne uitam in trecut Primaria Orașului Borșa a fost singura autoritate locala din țara executata silit și a carei bunuri au fost scoase la licitație, ianuarie 2020, ca urmare a unor penalitați in valoare de 534.895 lei, datorate Asociației Composesorale Borșa . Acum are de platit noi cheltuieli de judecata intimatei… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

