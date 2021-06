Comisarii de mediu au amendat cu 50.000 de lei Primaria orasului Baicoi pentru depozitarea unor deseuri pe o suprafata de 500 de metri patrati la cativa metri de drumul national 1, in apropierea unei biserici. Conform informatiilor postate sambata pe pagina de Facebook a Garzii de Meidu Prahova, amenda de 50.000 de lei a fost aplicata vineri Primariei Baicoi „pentru depozitarile necontrolate de deseuri regasite in localitate”. „Astfel, in urma verificarilor efectuate de comisarii GNM CJ Prahova, pe raza localitatii Baicoi, au fost constatate pe o suprafata de aproximativ 500 metri pastrati,…