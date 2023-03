Stiri pe aceeasi tema

- Monitorizarile asociate calitații aerului din municipiul Iași nu se fac in prezent la capacitate maxima. Doar 4 din cele 6 stații existente inregistreaza valorile zilinice. Situația treneaza de aproape 6 luni. Directorul Agenției de Protecția Mediului Iași, Galea Temneanu, a precizat ca la stația de…

- 5 noi licitații pentru obținerea dreptului de a comercializa prin intermediul gheretelor pe teritoriul orașului au fost desfașurate in capitala. In total au fost achiziționate loturi in valoare totala de 8,9 milioane de lei.

- Un iesean a invocat „legitima aparare" dupa ce a fost amendat de politisti pentru scandalul provocat in propriul apartament. M.T. fusese amendat la inceputul lunii martie a anului trecut cu 1.000 de lei dupa ce lovise in tavanul apartamentului cu un obiect contondent si tipase dupa ajutor, fara a exista…

- Politistii de frontiera botosaneni au descoperit si confiscat, in urma unor percheziții domiciliare, aproximativ 4.000 pachete tigari, in valoare de peste 51.000 lei, disimulate in diverse locuri din casele unor botosaneni.

- Avand in vedere ca vor incepe lucrarile de consolidare a Strazii Pictor Nicolae Grigorescu, Primaria municipiului Campina anunța ca de luni, 13 februarie, se vor impune restricții de circulație pentru o perioada de minim șase luni.

- Pentru a marca intr-un mod activ și eficient “Ziua Internationala a Copilului Bolnav de Cancer”, Primaria orașului Mioveni in parteneriat cu Centrul de Transfuzii Sanguine Pitești organizeaza o campanie de donare de sange, pe data de 16 februarie 2023. Acțiunea umanitara și de conștientizare se va desfașura…

- Un pensionar si-a sfarsit zilele lovit de tramvai, in Tatarasi. La mai bine de patru ani de la accidentul mortal, justitia nu si-a spus inca ultimul cuvant. In prima instanta, vatmanul a fost condamnat cu suspendare. In seara zilei de 31 august 2018, Politia Rutiera a fost sesizata cu privire la producerea…

- Primaria comunei Deda a castigat o finantare de 78.000 euro pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal care va cuprinde toate cerintele unei statiuni, inclusiv traseul viitoarei partii de schi, dupa ce comuna a obtinut statul oficial de statiune turistica de interes local, in urma cu cateva zile. „Ne-am…