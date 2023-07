Primaria Murfatlar, judetul Constanta vinde doua terenuri. Ce suprafata au si unde sunt situate

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Lumina, judetul Constanta inchiriaza mai multe imobile. Va prezentam in randurile de mai jos toate detaliile privitoare la inchirieri. Primaria Lumina, judetul Constanta organizeaza o licitatie pentru inchirierea mai multor terenuri. Anunturile au fost publicate la data recenta in Monitorul…

- Primaria Pantelimon, judetul Constanta inchiriaza si vinde mai multe imobile. Va prezentam in randurile de mai jos toate detaliile privitoare la vanzare si inchiriere: Primaria Pantelimon, judetul Constanta organizeaza o licitatie pentru vanzarea unui bun imobil. Anuntul a fost publicat la data recenta…

- Cerlica Florin din Suceva ca reprezentantal societatii Charly Comtext SRL a completat sase declaratii de vanzare teren extravilan situat in comuna Ion Corvin, Constanta. Vorbim asadar de urmatoarele suprafete scoase la vanzare: 5,21 ha cu 57.310 lei 7,70 ha cu 84.700 lei 7,84 ha cu 86.240 lei 20,8462ha…

- In Monitorul Oficial a fost publicat un anunt de servicii de de inchiriere de terenuri, prin licitatie publica, apartinand domeniului privat al comunei Tuzla, judetul Constanta. Detalii despre imobilele oferite spre inchiriere Potrivit documentului, umeaza sa fie inchiriate parcele din doua terenuri.…

- Primaria Topraisar, judetul Constanta organizeaza o licitatie pentru vanzarea unui bun imobil. Anuntul a fost publicat la data recenta in Monitorul Oficial al Romaniei. Date despre imobil Vorbim asadar de un teren in suprafata de 832 mp, situat in localitatea Topraisar, judetul Constanta, Parcela A415,…

- Primaria Comunei Tuzla, cu sediul in Comuna Tuzla, str. Constantei, nr. 80A, jud. Constanta, organizeaza in data de 06.07.2023, ora 14.00, licitatie publica deschisa. Obiectul licitatiei: inchirierea unor terenuri din domeniul privat al Comunei Tuzla, judetul Constanta: PARCELA Np 273 4 1 ndash; teren…

- Data limita pentru depunerea ofertelor este 29 iunie 2023, ora 10.00 Primaria comunei Horia, judetul Constanta organizeaza o licitatie pentru vanzarea unui bun imobil. Anuntul a fost publicat la data recenta in Monitorul Oficial al Romaniei. Vorbim asadar de un teren in suprafata de 5.467 mp, avand…

- Trei terenuri de la Sibioara, comuna Lumina, judetul Constanta sunt scoase la licitatie pentru a fi inchiriate.Trei terenuri situate in localitatea Sibioara, comuna Lumina, judetul Constanta sunt scoase la licitatie pentru a fi inchiriate. Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial este vorba…