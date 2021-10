Stiri pe aceeasi tema

- Controversele aparute recent in jurul inaugurarii unei statui a baronului Samuel Brukenthal in centrul Sibiului, privind implicarea acestuia in inabușirea rascoalei lui Horia, Cloșca și Crișan din 1784, mi-au adus aminte de o alta istorie veche. Una in care una din marile figuri ale ortodoxiei romanești…

- Clanuri de romi cu dare de mana sau boschetari au pus stapanire pe cateva strazi și zone centrale din Iași. Prin metode patentate și in alte orașe, prin șantaj sau amenințari, aceștia deposedeaza proprietarii de bunuri imobiliare, iar pe alții ii harțuiesc constant pentru a vinde repede și ieftin. 7Est…

- O clasa intreaga a Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” va face școala online, din cauza unui elev depistat POZITIV cu COVID O clasa intreaga a Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” va face școala online, din cauza unui elev depistat POZITIV cu COVID O noua clasa din județul Alba va…

- Baronul Samuel von Brukenthal a fost una dintre cele mai importante personalitati iluministe ale Transilvaniei. Mostenirea sa culturala pentru acest teritoriu este deosebita. Brukenthal era si un cunoscut mason, iar succesul sau s-a datorat si relatiei pe care a avut-o cu una dintre cele mai importante…

- Eroul Național Avram Iancu a fost comemorat astazi, 8 septembrie 2021, in satul urmașilor sai, Marna Noua. Preotul paroh Calin Pop a savarșit un parastas de pomenire a Eroului Național Avram Iancu dar și a eroinei Pelaghia Roșu și a eroilor din localitate cazuți in luptele de eliberare a patriei noastre.…

- . Muzeul Național Brukenthal anunța ca saptamana viitoare statuia Baronului Samuel von Brukenthal ce va fi amplasata in Piața Mare din Sibiu, va fi dezvelita in 11 septembrie de catre președintele Klaus Iohannis, scrie Turnul Sfatului, citat de Romanian Global News. „Este un lucru așteptat atat de organizatori,…

- S.C.VITAL S.A.- Agenția Sighetu Marmației anunța ca in noaptea de vineri, 03.09.2021 spre sambata, 04.09.2021, intre orele 00.00 – 03.00, va intrerupe furnizarea apei potabile pentru consumatorii de pe strazile: Nicolae Titulescu, Primaverii, Horia, Cloșca, Crișan, Pescarilor, Pintea Viteazu, Octavian…