Primaria Municipiului Constanta pregateste achizitia unei strategii locale, pentru urmatorul deceniu, in domeniul salubrizarii

Primaria consulta piata in vederea achizitiei serviciului "Elaborarea strategiei locale cu privire la dezvoltarea pe termen mediu si lung a serviciului de salubrizare in municipiul Constantaldquo;. Obiectul consultarii il constituie determinarea valorii estimate pentru achizitia serviciului "Elaborarea strategiei locale cu privire la dezvoltarea si functionarea pe termen mediu si lung a serviciului de salubrizare in municipiul Constantaldquo;. Potrivit anuntului municipalitatii, strate ...