Primăria Municipiului București are din nou conturile blocate Primaria Municipiului București are din nou conturile blocate Foto: www.facebook.com/PMBucuresti. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Primaria Municipiului București are din nou conturile blocate din cauza unei datorii de aproximativ 120 de milioane de euro catre omul de afaceri Costica Constanda, stabilita de instanțele de judecata în urma unui litigiu legat de un schimb de terenuri care ar fi trebuit sa se produca în urma cu mai mulți ani. Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, spune ca intenția autoritaților este sa achite datoria, însa în rate și sunt discuții… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria General a Capitalei are conturile blocatre, urmare a unei sentințe intr-un dosar cu omul de afaceri Costica Constanda. PMB are deplatit 120 de milioane de euro, insa Nicușor Dan anunța ca vrea sa plateasca in rate lunare.

- Omul de afaceri Costica Constanda a blocat, miercuri, conturile Primariei Capitalei, de la care are de recuperat suma totala de 120 de milioane de euro. Primarul general Nicusor Dan afirma ca intentia municipalitatii este de a plati in transe acesti bani, subliniind ca blocarea conturilor „nu ajuta…

- Primaria Capitalei nu mai poate face plați pentru investiții, ci doar pentru cheltuieli de funcționare, dupa ce conturile au fost blocate, marți, de catre omul de afaceri Costica Constanda pentru o datorie de circa 120 milioane de euro. Nicușor Dan, primarul general, a precizat ca este blocata doar…

- Conturile Primariei Capitalei au fost blocate, miercuri, de catre omul de afaceri Costica Constanda, care are de luat de la Municipalitate o suma foarte mare de bani. Municipalitatea are de platit de 120 de milioane de euro catre familia omului de afaceri Costica Constanda. Primarul general, Nicușor…

- Gabriela Firea, in calitate de fost Primar General al Capitalei, il acuza pe Nicusor Dan ca nu renoveaza constructiile cu risc seismic ridicat si sustine ca actualul edil le cere proprietarilor din cladirile cu fatade deja restaurate sa plateasca milioane de euro.

- Fostul Primar General Gabriela Firea l-a acuzat, luni, pe actualul edil al Capitalei, Nicusor Dan, ca le cere proprietarilor din cladirile cu fatade restaurate sa plateasca milioane de euro si ca Administratia pentru Consolidari nu a semnat vreo conventie cu un proprietar, iar Compania municipala…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta, vineri seara, ca a semnat un acord de esalonare a datoriei pe care Primaria Generala o are catre societatea Otokar, respectiv 165 de milioane de lei. Banii vor fi platiti in 36 de rate lunare.

- ”Am rezolvat azi una dintre bombele lasate de fosta administratie a Capitalei. Gabriela Firea a cumparat autobuzele Otokar, insa din anul 2019 nu a mai platit nimic. A ramas un rest de plata de 165 milioane de lei. Dupa luni intregi de discutii, am semnat astazi o esalonare pe 3 ani a datoriei catre…