''Primaria Municipiului Bucuresti nu majoreaza taxele si impozitele, ci doar pune in aplicare prevederile Codului Fiscal. (...) Dupa cum Primaria Capitalei a anuntat public si in luna februarie a acestui an, NU Primarul General, Gabriela Firea, majoreaza taxele si impozitele locale asa cum in mod eronat si tendentios sugereaza unele publicatii. Avand in vedere faptul ca prevederea legala este imperativa, institutia noastra are obligatia de a pune in dezbatere publica si ulterior de a supune aprobarii CGMB proiectul de impozite si taxe locale pe anul 2019. Acesta prevede indexarea nivelurilor…